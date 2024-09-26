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12:42, 26 сентября 2024Ценности

Кендалл Дженнер показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором запечатлена в облегающем прозрачном платье кремового цвета. На размещенном кадре видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

При этом можно заметить, что предпринимательница сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она разделила волосы на ровный пробор и уложила их в пучок.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер решилась на кардинальную смену имиджа. Так, телезвезда сделала стрижку и окрасила темные пряди в блонд.

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      Карина Черных
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