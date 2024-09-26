Лавров рассказал о глубоком доверии между лидерами России и Северной Кореи

Лавров назвал глубоким доверие между лидерами России и КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глубоким и искренним доверие между лидерами России и Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями [России и КНДР], основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки», — рассказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва твердо привержена выполнению всех договоренностей лидеров, в том числе зафиксированных в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Лавров предупредил, что союз США и Южной Кореи находится на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии. Министр отметил, что Токио, в свою очередь, демонстративно встал на курс ремилитаризации.