Лавров заявил о превращении союза США и Южной Кореи в тройственный блок с Японией

Лавров: США, Южная Корея и Япония на пути к превращению в тройственный блок

Союз США и Южной Кореи явно находится на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Дошло до того, что американо-южнокорейский союз уже открыто называется по аналогии с НАТО "ядерным альянсом", который явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии», — сказал министр.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Япония, в свою очередь, демонстративно встала на курс ремилитаризации. Он также подчеркнул, что США и союзники затаскивают в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) элементы военной инфраструктуры и задействуют системы, относящиеся к носителям ядерного оружия.

Ранее Лавров раскритиковал желание Вашингтона быть «решалой». Глава МИД России отметил, что США усугубляют этим все мировые конфликты.