Лавров раскритиковал желание Вашингтона быть «решалой»

Лавров: США в качестве «решалы» усугубляют все мировые конфликты

США хотят быть «решалой» и усугубляют этим все мировые конфликты, заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Везде, куда Запад внедряется в качестве главного "решалы", извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», — сказал дипломат. В качестве примеров он привел ситуации на Украине и в секторе Газа. По мнению главы МИД, Запад хочет «подмять под себя» все явления в разных частях мира.

Ранее Лавров заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента. По мнению главы МИД, Вашингтон создал «русофобский» и «нацистский» режим на Украине, чтобы натравить его на Москву.