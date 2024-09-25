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01:33, 25 сентября 2024Мир

Лавров раскритиковал желание Вашингтона быть «решалой»

Лавров: США в качестве «решалы» усугубляют все мировые конфликты
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

США хотят быть «решалой» и усугубляют этим все мировые конфликты, заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Везде, куда Запад внедряется в качестве главного "решалы", извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», — сказал дипломат. В качестве примеров он привел ситуации на Украине и в секторе Газа. По мнению главы МИД, Запад хочет «подмять под себя» все явления в разных частях мира.

Ранее Лавров заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента. По мнению главы МИД, Вашингтон создал «русофобский» и «нацистский» режим на Украине, чтобы натравить его на Москву.

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      Сергей Грехов
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