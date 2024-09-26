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06:03, 26 сентября 2024Мир

Президента Южной Кореи призвали «серьезно подумать» над скандалом с его женой

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля призвали отреагировать на скандал с его женой

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Южной Корее призвали президента страны Юн Сок Еля отреагировать на скандал с сумочкой его супруги Ким Кон Хи. С таким заявлением выступил спикер Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик, передает агентство Yonhap.

По его мнению, главе государства необходимо «серьезно подумать» над скандалом. У Вон Сик подчеркнул, что «решение заключается в том, чтобы следовать настроениям общественности». «Никто в предыдущих администрациях не отказывал (в проведении расследования), когда выдвигались подобные обвинения, касающиеся семьи президента или его ближайших помощников», — заявил У Вон Сик.

В конце ноября 2023 года в сети появилось видео, на котором американский пастор корейского происхождения Чхве Джэ Ён подарил Ким Кон Хи клатч Lady Dior Pouch небесно-голубого цвета. Сумочка стоила более двух тысяч долларов. После этого первая леди Южной Кореи три месяца не появлялась на публике.

7 февраля президент дал интервью государственному телеканалу KBS, в котором впервые прокомментировал скандал. Юн не стал отрицать, что жена получила сумку в подарок, однако выступил с небольшой речью в ее защиту.

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      Марина Совина
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