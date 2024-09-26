Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:31, 26 сентября 2024Моя страна

Медведь пробежался по центру российского города, испугался самокатчика и попал на видео

Медведь пробежался по центру Петропавловска-Камчатского и попал на видео

Медведь пробежался по улице Петропавловска-Камчатского, испугался самокатчика и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Камчатка №1».

Свидетельницами случившегося стали девушки, которые в этот момент находились в машине. Именно им удалось запечатлеть инцидент на камеру.

На кадрах видно, как дикое животное спокойно прогуливается по центру российского города. В какой-то момент на этой же аллее появляется самокатчик. Испуганные девушки начинают кричать и сигналить мужчине, пытаясь предупредить его об опасности.

В итоге медведь сам пугается самокатчика и начинает от него убегать. «У очевидцев случилась настоящая истерика», — пишет источник.

Ранее необычную белку заметили в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Американский регулятор прокомментировал обвинения SpaceX

      Ольга Бузова обнажила ягодицы на отдыхе

      Раскрыто число арестованных земель королевы марафонов Блиновской

      Участника украинского нацбатальона осудили в России

      P.Diddy объявил голодовку из-за страха быть отравленным в тюрьме

      Лавров заявил о превращении союза США и Южной Кореи в тройственный блок с Японией

      В Венгрии усомнились в правильности решения Украины бороться с Россией

      Отец двоих детей отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание и не выжил

      Медведь пробежался по центру российского города, испугался самокатчика и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше