Медведь пробежался по центру российского города, испугался самокатчика и попал на видео

Медведь пробежался по центру Петропавловска-Камчатского и попал на видео

Медведь пробежался по улице Петропавловска-Камчатского, испугался самокатчика и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Камчатка №1».

Свидетельницами случившегося стали девушки, которые в этот момент находились в машине. Именно им удалось запечатлеть инцидент на камеру.

На кадрах видно, как дикое животное спокойно прогуливается по центру российского города. В какой-то момент на этой же аллее появляется самокатчик. Испуганные девушки начинают кричать и сигналить мужчине, пытаясь предупредить его об опасности.

В итоге медведь сам пугается самокатчика и начинает от него убегать. «У очевидцев случилась настоящая истерика», — пишет источник.

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