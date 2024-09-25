В российской «Швейцарии» заметили необычную белку

В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде заметили улыбающуюся белку

Необычную белку заметили в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили его представители в Telegram-канале.

Работники парка рассказали, что им удалось запечатлеть на камеру улыбающееся животное. Более того, они заверили, что это не фотошоп и не искусственный интеллект.

Забавным снимком сотрудники «Швейцарии» поделились в социальных сетях. В комментариях пользователи уже придумали смешные подписи к фото: «Человеки пришли, еще еду принесли», «Белка вырастила бельчат, и теперь может пожить для себя».

Ранее жители Петропавловска-Камчатского заметили осматривающего местные достопримечательности медведя. На размещенных кадрах запечатлен медведь, который передвигается по набережной российского города.