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14:31, 25 сентября 2024Моя страна

В российской «Швейцарии» заметили необычную белку

В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде заметили улыбающуюся белку

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Необычную белку заметили в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили его представители в Telegram-канале.

Работники парка рассказали, что им удалось запечатлеть на камеру улыбающееся животное. Более того, они заверили, что это не фотошоп и не искусственный интеллект.

Забавным снимком сотрудники «Швейцарии» поделились в социальных сетях. В комментариях пользователи уже придумали смешные подписи к фото: «Человеки пришли, еще еду принесли», «Белка вырастила бельчат, и теперь может пожить для себя».

Ранее жители Петропавловска-Камчатского заметили осматривающего местные достопримечательности медведя. На размещенных кадрах запечатлен медведь, который передвигается по набережной российского города.

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      Фариза Бацазова
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