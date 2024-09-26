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07:55, 26 сентября 2024Экономика

Россиянкам могут разрешить работать на поверхности шахт и рудников

Минтруд РФ предложил разрешить женщинам работать на поверхности шахт и рудников

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило сократить перечень производств, на которых запрещено работать женщинам. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Так, из перечня могут быть убраны работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы по агломерации, обогащению, а также работы на поверхности действующих строящихся рудников и шахт.

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко указал, что совершенствование производственных процессов и внедрение новых технологий исключают неблагоприятное воздействие на организм женщин при управлении самоходными машинами, а также в ряде других видов деятельности.

Ранее в правительстве нашли способ побороть кадровый голод в ключевых отраслях российской экономики за счет массового переобучения специалистов. Уточняется, что этот проект станет частью нового национального проекта «Кадры». Ответственным ведомством за реализацию намеченного плана будет Минтруд.

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      Маргарита Пименова
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