Россиянкам могут разрешить работать на поверхности шахт и рудников

Минтруд РФ предложил разрешить женщинам работать на поверхности шахт и рудников

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило сократить перечень производств, на которых запрещено работать женщинам. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Так, из перечня могут быть убраны работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы по агломерации, обогащению, а также работы на поверхности действующих строящихся рудников и шахт.

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко указал, что совершенствование производственных процессов и внедрение новых технологий исключают неблагоприятное воздействие на организм женщин при управлении самоходными машинами, а также в ряде других видов деятельности.

Ранее в правительстве нашли способ побороть кадровый голод в ключевых отраслях российской экономики за счет массового переобучения специалистов. Уточняется, что этот проект станет частью нового национального проекта «Кадры». Ответственным ведомством за реализацию намеченного плана будет Минтруд.