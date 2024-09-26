Мужчина учил девушку чистить винтовку и случайно выстрелил ей в голову

В США заместитель шерифа случайно убил возлюбленную из винтовки

В штате Флорида, США, заместитель шерифа округа Мэрион Лесли Буало был арестован по подозрению в том, что он случайно расправился с возлюбленной. Об этом сообщает Fox 13.

Лесли Буало рассказал, что в роковой вечер они с девушкой были в ресторане, где выпили по три алкогольных коктейля. Вернувшись домой, они обнаружили, что им пришла посылка с инструментами для чистки огнестрельного оружия и решили опробовать их.

По словам мужчины, его возлюбленная попросила показать, как правильно разбирать и чистить винтовку и пистолет. Пока Буало учил девушку, он держал винтовку направленной на нее. В ее руках был пистолет. Решив проверить оружие, она сделала холостой выстрел в сторону бойфренда. Мужчина последовал ее примеру и тоже выстрелил. Однако он забыл, что его винтовка была заряжена. Пуля попала в голову девушки. Спасти ее не удалось.

На допросе Буало признался, что они с девушкой неоднократно тренировались стрелять. Свои действия он описал как «небрежные». После ареста мужчину уволили из офиса шерифа. «Десятки тысяч сотрудников правоохранительных органов ежедневно достойно выполняют свою работу. Но, к сожалению, трагические действия всего лишь одного из них создают неправильный образ всего правоохранительного сообщества», — прокомментировал произошедшее шериф округа.

Ранее сообщалось, что в США трехлетний ребенок подобрал оставленный мужчиной заряженный пистолет и выстрелил в женщину. Пострадавшую госпитализировали и провели ей экстренную операцию, она в реанимации, врачи считают, что она выживет.