Стариков: эскалация конфликта на Украине продолжится до выборов президента США

Эскалация боевых действий на территории Украины продолжится до начала выборов президента США в ноябре. Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — заявил полковник.

По его словам, направление украинского конфликта будет определено итогом выборов в США не только из-за отношений Украины и Соединенных Штатов, но и из-за противостояния России и Запада.

Ранее Стариков заявил, что наступление российских сил в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики и в Харьковской области ведут к военному разгрому Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что нельзя делать возвращение к границам 1991 года основной задачей.