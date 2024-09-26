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12:29, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли эскалацию конфликта до выборов президента США

Стариков: эскалация конфликта на Украине продолжится до выборов президента США

Фото: Stringer / Reuters

Эскалация боевых действий на территории Украины продолжится до начала выборов президента США в ноябре. Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — заявил полковник.

По его словам, направление украинского конфликта будет определено итогом выборов в США не только из-за отношений Украины и Соединенных Штатов, но и из-за противостояния России и Запада.

Ранее Стариков заявил, что наступление российских сил в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики и в Харьковской области ведут к военному разгрому Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что нельзя делать возвращение к границам 1991 года основной задачей.

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      Валентин Карант
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