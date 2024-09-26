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20:41, 26 сентября 2024Экономика

Названо лучшее время года для покупки квартиры в Москве

Эксперт Негинский: квартиру Москве выгоднее всего покупать в конце года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиру в Москве выгоднее всего покупать летом, в конце и начале года, а также в конце квартала. Лучшее время года для приобретения недвижимости в столице «Ленте.ру» назвал эксперт рынка недвижимости в Москве, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

Эксперт отметил, что ситуация на рынке недвижимости зависит от ряда факторов, в том числе ключевой ставки, наличия льготных ипотек и политической обстановки. Как правило, в начале года и летом покупательский спрос ниже, чем осенью или в конце года, поэтому эти периоды можно считать благоприятными для покупки жилья. В это время застройщики охотнее идут на скидки и используют прочие инструменты, чтобы поддержать спрос.

Подобного можно ожидать и в конце квартала, когда застройщикам нужно завершить выполнение планов. Получить скидки можно также в конце года, несмотря на более высокий спрос: в этот период продавцы стремятся закрыть незавершенных сделки и привлечь новых клиентов.

Ажиотаж на приобретение недвижимости приходится на март-апрель, когда покупатели проявляют деловую активность после зимнего спала, а также на сентябрь-октябрь, когда многие активно занимаются поиском жилья после отпусков. По словам Негинского, покупка квартиры в пик деловой активности вряд ли будет наиболее экономически выгодной.

Однако ориентироваться стоит в первую очередь на текущую ситуацию. К примеру, сейчас на рынок значительно повлияла отмена массовой льготной ипотеки и ужесточение условий семейной ипотеки в Москве. Несмотря на традиционно высокий сезон, спрос просел, из-за чего застройщики стали охотнее идти на большие скидки.

Ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье в России в 2025 году.

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      Александра Качан
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