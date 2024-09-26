Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Аналитики: самые доступные новостройки Москвы находятся в районе Некрасовка

Самые доступные новостройки в Москве предлагают в районе Некрасовка. Локации столицы с наиболее дешевыми вариантами на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя цена одного квадратного метра строящегося жилья в Некрасовке — 226,8 тысячи рублей. Этот показатель более чем в два раза ниже, чем в средний по столице, который достигает 591,6 тысячи рублей. Столь низкая цена на квартиры в новостройках этого района обусловлена особенностями локации — она неудачная с точки зрения экологии, транспортной доступности и соседства с промышленными территориями.

Второе место по доступности новостроек занимает район Ховрино — там «квадрат» строящегося жилья стоит в среднем 231,7 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Крюково с 236,1 тысячи рублей за «квадрат». В топ-пять также вошли районы Бибирево (247,4 тысячи рублей за «квадрат») и Молжаниновский (254,9 тысячи рублей).

Ранее были названы районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки. Лидером рейтинга оказалось поселение Рязановское — там за месяц цены на новостройки упали на 16,4 процента, до 211,3 тысячи рублей.