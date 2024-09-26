В российском городе столетний жилой дом завис над провалом

Столетний жилой дом в Нижнем Новгороде рискует уйти под землю

Жилой дом 1917 года постройки в центре Нижнего Новгорода завис над провалом. Расселять жильцов не спешат, подчеркивает газета «Новое дело».

Асфальтовое покрытие и отмостка столетнего здания на улице Ильинской стремительно разрушаются, из-за чего под фундаментом образовались ямы. Где заканчиваются прорехи, невозможно разглядеть даже с фонарем. Осыпающийся грунт представляет опасность для проходящих мимо горожан — дом располагается в исторической части города, популярной среди туристов.

Участь самих собственников остается неизвестной: на жалобы квартировладельцев управляющая компания не реагирует. При этом здание признали аварийным еще в 2018-м, а по документам расселение и снос дома намечены на этот год. За все это время ремонтных работ в нем не проводили.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Астрахани. Дом, построенный в 1917 году, «трещит по швам»: кирпичную кладку можно разобрать голыми руками, здание перекосило, и крен с каждым днем становится все больше.