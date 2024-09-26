Путин: Россия остается одним из ведущих участников мирового энергорынка

Россия остается одним из ведущих участников мирового энергетического рынка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, этого удалось добиться, несмотря на объективные трудности, с которыми столкнулась РФ. Кроме того, он подчеркнул, что на долю дружественных государств приходится больше 90 процентов российского энергетического экспорта.

Ранее бывший глава итальянского правительства Марио Драги заявил, что Европейский союз (ЕС) утратил экономические преимущества из-за того, что отказался от российских энергоносителей. Более того, по его мнению, в итоге ЕС может даже развалиться. В настоящее время экономический рост объединения замедляется все сильнее, а разрыв с ведущими экономиками увеличивается, отметил политик.