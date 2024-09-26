Пытавшегося поджечь здание мэрии россиянина арестовали

В Казани арестовали на два месяца мужчину, пытавшегося поджечь здание мэрии

Вахитовский районный суд Казани взял на два месяца под стражу мужчину за попытку поджога здания мэрии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет в СИЗО до 25 ноября. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога») УК РФ.

По версии следствия, вечером 24 сентября мужчина предпринял попытку поджога здания мэрии Казани с помощью легковоспламеняющейся жидкости, однако довести дело до конца у него не получилось.

Ранее сообщалось, что задержанный за поджоги на российских объектах связи рассказал о задании от спецслужб Киева.