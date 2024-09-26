Россиян предупредили о рисках прописки человека в квартире

Юрист Гукова: прописка в квартире может иметь несколько неприятных последствий

Прописка в квартире может иметь несколько неприятных последствий как для владельца жилья, так и для того, кто в нем регистрируется. О потенциальных рисках предупредила россиян основатель компании «Консул» Ирина Гукова, пишут «Известия».

«Прежде всего важно учитывать, что владелец квартиры обязан предоставить зарегистрированному человеку право на проживание в квартире», — отметила юрист. Это подразумевает право жить на территории и пользоваться всеми удобствами — кухней, туалетом и ванной комнатой.

Собственник жилья также должен учитывать, что при намерении его продать должен будет получить согласие всех прописанных в нем людей — в противном случае сделку признают недействительной. Также могут возникнуть проблемы с оплатой коммунальных услуг, так как некоторые из них рассчитываются в зависимости от количества прописанных в квартире.

«При прописке несовершеннолетнего ребенка к одному из родителей владелец жилья также несет ответственность за обеспечение этого ребенка жилым помещением. Прописанный человек может воспользоваться правом на получение медицинской помощи и социальных льгот, связанных с местом проживания», — добавила Гукова.

Риски для владельца зависят также от типа собственности и статуса прописанного человека. Так, если квартира находится в частной собственности, владелец может прописать в ней кого угодно — членов семьи, родственников или друзей. При этом зарегистрированный на жилплощади человек не получит никаких прав на имущество, кроме проживания. Если же прописанный приходится родственником, то он может претендовать на долю в наследстве.

Ранее россиян призвали перед покупкой недвижимости проверять, не наложен ли на нее арест. Проверить статус планируемой к покупке недвижимости можно через Федеральную службу судебных приставов. Помимо этого, потенциальным владельцам стоит узнать реальное количество людей, которые прописаны на жилплощади, — эта информация есть в домовой книге и едином жилищном документе.