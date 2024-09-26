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09:45, 26 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о росте мошенничества через обновление банковских приложений

ВТБ: деньги россиян стали чаще красть через призыв обновить приложение банка

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

Деньги россиян стали чаще красть через призыв обновить приложение банка. О росте мошенничества заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, его цитирует РБК.

По словам представителя банка, в сентябре 10 процентов звонков злоумышленников оканчивался просьбой обновить банковское приложение. Популярность метода выросла в шесть раз.

Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить «правильную версию» сервиса по ссылке. В противном случае, предупреждают они, банк заблокирует счета и карты клиента. После перехода по ссылке экран смартфона блокируется, а мошенники получают доступ к кабинету пользователя в приложении.

Эксперт посоветовал гражданам прекратить разговор, если «сотрудник» призвал обновить приложение, после чего обратиться в отделение своего банка и временно заблокировать личный кабинет, чтобы мошенники не могли украсть деньги.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники в 80 процентах случаев используют два механизма вывода похищенных средств: мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы. Примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы (если оно еще не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.

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      Вячеслав Агапов
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