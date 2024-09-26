Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:23, 26 сентября 2024Ценности

Россияне признались в покупке одежды в кредит

11 процентов россиян готовы покупать одежду люксовых марок в кредит

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Россияне признались в покупке одежды в кредит. Об этом говорят результаты исследования ювелирного бренда Sokolov, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики компании выяснили, что каждый третий россиянин (35 процентов) считает премиум-сегментом товары стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Еще 17 процентов респондентов уверены, что приемлемая цена для вещей люксовых марок варьируется от 50 тысяч до 75 тысяч рублей, а 10 процентов полагают, что она начинается с одного миллиона рублей. При этом 63 процента опрошенных оплачивают премиальные товары сразу, 17 процентов оформляют на них рассрочку, а еще 11 процентов берут кредит.

При этом ради покупки желанного премиум-товара 15 процентов россиян готовы сократить расходы на развлечения, 8 процентов откажутся от поездок на такси, а 7 процентов найдут дополнительный заработок или будут работать сверхурочно. Но все же 42 процента участников опроса выразили готовность купить премиальный товар, только если у них будут свободные деньги.

Также специалисты узнали, что самой популярной категорией товаров у россиян стала одежда и обувь — ее выбирают 37 процентов опрошенных. На втором месте — парфюмерия и косметика (29 процентов), а на третьем — электроника (23 процента). На четвертой позиции оказались сумки, кошельки и ремни (22 процента). Рейтинг замыкают мебель (16 процентов) и предметы искусства (6 процентов).

В мае аналитики Sokolov назвали регионы-лидеры по темпам роста трат россиян на украшения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Путин накрыл Белоруссию ядерным зонтиком. Россия решила защитить союзника от военных угроз

      В Минобороны отчитались о сбитых за ночь в России беспилотниках

      В МИД выразили надежду на разум властей США в вопросе ударов по России

      Соратник Кадырова заявил о вынужденной капитуляции Зеленского

      Врач оценил угрозу отравления дихлофосом после обработки квартиры

      Подсчитано число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

      Российский офицер рассказал о положении ВСУ в Угледаре

      Пленный назвал приоритетное направление для ВСУ

      Кремль показал видео заявления Путина об изменениях в ядерной доктрине

      Девушка перестала носить лифчики и столкнулась с неожиданной дилеммой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше