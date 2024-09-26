11 процентов россиян готовы покупать одежду люксовых марок в кредит

Россияне признались в покупке одежды в кредит. Об этом говорят результаты исследования ювелирного бренда Sokolov, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики компании выяснили, что каждый третий россиянин (35 процентов) считает премиум-сегментом товары стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Еще 17 процентов респондентов уверены, что приемлемая цена для вещей люксовых марок варьируется от 50 тысяч до 75 тысяч рублей, а 10 процентов полагают, что она начинается с одного миллиона рублей. При этом 63 процента опрошенных оплачивают премиальные товары сразу, 17 процентов оформляют на них рассрочку, а еще 11 процентов берут кредит.

При этом ради покупки желанного премиум-товара 15 процентов россиян готовы сократить расходы на развлечения, 8 процентов откажутся от поездок на такси, а 7 процентов найдут дополнительный заработок или будут работать сверхурочно. Но все же 42 процента участников опроса выразили готовность купить премиальный товар, только если у них будут свободные деньги.

Также специалисты узнали, что самой популярной категорией товаров у россиян стала одежда и обувь — ее выбирают 37 процентов опрошенных. На втором месте — парфюмерия и косметика (29 процентов), а на третьем — электроника (23 процента). На четвертой позиции оказались сумки, кошельки и ремни (22 процента). Рейтинг замыкают мебель (16 процентов) и предметы искусства (6 процентов).

В мае аналитики Sokolov назвали регионы-лидеры по темпам роста трат россиян на украшения.