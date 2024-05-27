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08:35, 27 мая 2024Ценности

Названы регионы с самыми высокими тратами на ювелирные украшения

Ростовская область стала регионом с самыми высокими тратами на украшения

Фото: PxHere

Аналитики SOKOLOV назвали регионы-лидеры по темпам роста трат россиян на украшения. Соответствующее исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

В топ российских регионов с самыми высокими тратами на ювелирные изделия попали Ростовская, Амурская и Ленинградская области, где прирост продаж составил 52, 49 и 47 процентов соответственно. Динамика роста в Курской области при этом составила 45 процентов, а в Калининградской и Курганской областях и Приморском крае — по 40 процентов.

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Закрывают рейтинг Волгоградская область (39 процентов), Хабаровский (38) и Забайкальский край (37). По объему рынка ювелирной розницы лидерами традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. Жители Москвы потратили за первый квартал 2024 года 17,9 миллиарда рублей, а петербуржцы — 6,1 миллиарда рублей (плюс 28 процентов). На третьем месте оказался Екатеринбург, где траты на ювелирку достигли уже 1,79 миллиарда рублей.

Ранее в мае россиянам назвали самые модные украшения лета 2024 года.

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      Карина Черных
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