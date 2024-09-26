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14:18, 26 сентября 2024Экономика

Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и миллионов рублей

Саратовец лишился квартиры и девяти миллионов рублей из-за мошенников

Фото: Alicia Windzio / Globallookpress.com

Пожилой житель Саратова поговорил с мошенниками по телефону, после чего остался без квартиры и сбережений. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

В июле 2024 года 68-летнему врачу-хирургу из Волжского района позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он рассказал россиянину, что некие злоумышленники пытаются украсть деньги с его счета. Вскоре после этого с мужчиной связалась псевдосотрудница Центробанка и порекомендовала ему перевести все сбережения на «безопасный счет». Саратовец поверил собеседникам и отправил по указанным реквизитам более двух миллионов рублей.

Через два месяца аферисты вновь связались с россиянином и убедили его заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры, пообещав, что недвижимость якобы останется у него в собственности, а полученные деньги снова отправить на «безопасные» счета. В результате саратовец продал квартиру за пять миллионов рублей и переслал вырученную со сделки сумму по указанным реквизитам. Аналогичным образом он поступил и с кредитом, который до этого оформил. Общая сумма ущерба составила около девяти миллионов рублей.

По факту части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») возбуждено уголовное дело. В данный момент злоумышленников ищут.

Ранее в сентябре стало известно, что 76-летняя москвичка отдала все накопления мошенникам и переписала на них квартиру.

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      Полина Кислицына
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