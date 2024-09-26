Россиянка посетила четыре страны Европы и раскрыла истинное отношение к русским

Российская тревел-блогерша посетила четыре страны в Европе и рассказала, как местные жители относятся к русским. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественница побывала в Швеции, Норвегии, Исландии и Франции и не заметила там отмены русской культуры. По ее словам, во многих ресторанах Парижа она видела меню на родном языке и русскоговорящий персонал.

«Во всех четырех странах, которые я посетила, к нам относятся все так же хорошо, ведь мы для них такие же туристы, как и все остальные», — написала блогерша.

Кроме того, у нее не возникло проблем на таможне при пересечении границ. Даже в Норвегию, которая запретила россиянам въезд с туристическими целями, путешественницу пустили без проблем.

«Получается, рассказы о том, что в Европе к россиянам стали хуже относится, — это всего лишь миф, который не нашел подтверждения», — заключила автор.

Другой путешественник из России все же столкнулся с проблемой при посещении Европы. В Греции его визу аннулировали из-за смены отеля.