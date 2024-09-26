Российские войска нанесли удар по украинскому военному аэродрому

Минобороны: нанесен удар по украинскому аэродрому и объектам промышленности

Российские войска нанесли удар по ряду объектов на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Целью одного из ударов был украинский аэродром — в результате была поражена его инфраструктура.

Кроме того, дальнобойным оружием были поражены энергетические объекты, обеспечивавшие работу украинского ВПК, отметили в военном ведомстве.

Днем ранее, 25 сентября, Минобороны отчиталось о поражении центра радиосвязи ВСУ и цеха производства беспилотников.

