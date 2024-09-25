Армия России поразила центр радиосвязи ВСУ и цеха производства беспилотников

Минобороны сообщило о поражении центра радиосвязи ВСУ

Армия России поразила центр радиосвязи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, российскими войсками были уничтожена цеха, в которые производились украинские беспилотники, а также склад готовых к отгрузке дронов.

Всего за минувшие сутки российским дальнобойным оружием было поражено 153 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о срыве ротации украинских подразделений в Курской области. При этом с российской стороны были задействованы беспилотники, которые вступили в воздушный бой с украинскими дронами, отметили там.