Российский первоклассник жестоко швырял кошку об асфальт и попал на видео

В Салавате первоклассник жестоко швырял кошку об асфальт

В Салавате первоклассник жестоко швырял кошку об асфальт. Инцидент в российском городе попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как школьник сначала гладит кошку на скамейке у подъезда, а затем начинает лупить. После этого мальчик схватил животное за хвост и начал бить головой об асфальт. Затем, продолжая держать кошку за хвост, бегал с ней по двору, пока животное неистово кричало.

Как рассказала мать мальчика каналу, над сыном якобы издеваются в школе, что, по ее мнению, могло вызвать такое поведение.

Ранее в Краснодарском крае дети заживо закопали котенка во дворе. Инцидент также попал на видео.

