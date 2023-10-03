Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 3 октября 2023Россия

В российском регионе дети заживо закопали котенка во дворе и попали на видео

На Кубани дети заживо закопали котенка во дворе и попали на видео

Дети заживо закопали котенка во дворе в поселке Мостовской Краснодарского края и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Сначала мальчики издевались над животным, а потом попытались зарыть его в землю на детской площадке. Это заметила проходившая мимо женщина. Она отругала детей и забрала котенка.

С животным все в порядке, его передали волонтерам на передержку.

В апреле в Telegram появился канал, автор которого издевалась над животными за подписки и лайки. Девушка проводила голосования на тему того, как именно издеваться над котами. Набравший наибольшее количество голосов вариант она претворяла в жизнь, транслируя на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон назвал условие поставок ракет ATACMS Украине

    В России предупредили Армению о последствиях выхода из ОДКБ

    В Москве отремонтировали 35 молочных кухонь за год

    Украина признала «спонсорами войны» крупнейшие нефтегазовые компании Китая

    Российские военные нанесли ВСУ мощный контрудар на участке Работино-Вербовое

    Стало известно о состоянии госпитализированного сына Швыдкого

    Избитого годовалого ребенка нашли в захламленной квартире в Москве

    Охотник за сокровищами нашел ценные вещи члена королевской семьи

    Москвичи и петербуржцы бросились скупать недвижимость в одном регионе

    В Москве пройдет уникальный фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости