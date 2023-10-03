В российском регионе дети заживо закопали котенка во дворе и попали на видео

На Кубани дети заживо закопали котенка во дворе и попали на видео

Дети заживо закопали котенка во дворе в поселке Мостовской Краснодарского края и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Сначала мальчики издевались над животным, а потом попытались зарыть его в землю на детской площадке. Это заметила проходившая мимо женщина. Она отругала детей и забрала котенка.

С животным все в порядке, его передали волонтерам на передержку.

В апреле в Telegram появился канал, автор которого издевалась над животными за подписки и лайки. Девушка проводила голосования на тему того, как именно издеваться над котами. Набравший наибольшее количество голосов вариант она претворяла в жизнь, транслируя на видео.