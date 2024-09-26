Российский суд арестовал бывшего управляющего военными столовыми

В Крыму суд арестовал на 2 месяца экс-управляющего военными столовыми Саидова

Джанкойский районный суд Крыма избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему управляющему столовыми компании «Военторг-Восток» Рамазану Саидову, обвиняемому в хищениях средств, выделенных на питание военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурант дела арестован на два месяца по ходатайству следователя.

25 сентября Саидову предъявили обвинение в растрате. По данным следствия, «Военторг» заключил госконтракт с Минобороны России об обеспечении питанием военнослужащих в Хабаровском крае. Саидов в период с июля 2023 года по март 2024 года воспользовался служебным положением и похитил продукты питания, предназначенные для военных, на сумму в несколько миллионов рублей. Похищенное он продал через торговые точки в регионе.