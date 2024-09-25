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18:12, 25 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего управляющего столовыми для российских военных обвинили в растрате

СК предъявил обвинение бывшему управляющему столовыми «Военторг-Востока»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военные следователи предъявили обвинение в растрате бывшему управляющему столовыми компании «Военторг-Восток» Рамазану Саидову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение. Суд выдал санкцию на его арест.

По данным следствия, «Военторг» заключил госконтракт с Минобороны России об обеспечении питанием военнослужащих в Хабаровском крае. Саидов в период с июля 2023 года по март 2024 года воспользовался служебным положением и похитил продукты питания, предназначенные для военных, на сумму в несколько миллионов рублей. Похищенное он продал через торговые точки в регионе.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Антон Филатов, бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, оказался причастен к хищению трех миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц».

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      Любовь Ширижик
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