Сексолог назвала разжигающий страсть неожиданный фактор

Секс на почве ненависти может быть не менее захватывающим, чем секс по любви, убеждена сексолог терапевт по отношениям Ли Норен. О неожиданном факторе, который разжигает страсть, она рассказала в беседе с изданием PS.

Самым распространенным примером секса на почве ненависти Норен назвала интимную близость с бывшими партнерами. По ее словам, также такая связь может возникнуть с коллегами, конкурентами и другими людьми, которые вызывают негативные эмоции. «Гнев тесно связан с чувством страсти, поэтому иногда ненависть к кому-то может перерастать в желание секса», — пояснила Норен.

Она отметила, что обычно подобные отношения не приводят ни к чему хорошему, так как желание отомстить партнеру или что-то ему доказать нельзя назвать здоровым. Однако она добавила, что секс по ненависти — это не всегда плохо. Иногда под видом ненависти маскируются другие эмоции, которые человек по какой-то причине не может правильно идентифицировать. Например, по ее словам, человеку может мешать страх распознать настоящие чувства. В этом случае секс может быть полезным способом разобраться в них, заключила специалистка.

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