Стрелков оценил смерть Пригожина известной фразой Путина

Экс-министр обороны ДНР ответил фразой «она утонула» на вопрос о Пригожине

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) ответил известной фразой президента России Владимира Путина «она утонула» на вопрос о смерти бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его комментарий опубликовало агентство RTVI.

Стрелков уже несколько месяцев провел в колонии в Кировской области. Его в 2024-м осудили на четыре года за призывы к экстремистской деятельности. Свое состояние в тюремных условиях экс-министр оценивает как терпимое.

Бывший министр в беседе с корреспондентом RTVI не стал жаловаться на самочувствие. Он отметил, что за решеткой занимается нудной работой. Когда у Гиркина поинтересовались, как он относится к произошедшему с Пригожиным, тот выдал неожиданное. «Она утонула», — заявил он. Другого объяснения от Стрелкова не последовало.

В сентябре 2000 года Путин дал интервью ведущему CNN Ларри Кингу. Когда репортер спросил, что же случилось с подлодкой «Курск», российский президент сказал: «Она утонула».

Ранее сообщалось, что в военно-историческом музее артиллерии на Кронверкской набережной в Санкт-Петербурге выставили три наградных пистолета основателя ЧВК «Вагнер».