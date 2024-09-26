Суд перенес оглашение приговора сыну Байдена

Приговор Хантеру Байдену по делу о нарушении хранении оружия вынесут 12 декабря

Приговор сыну президента Соединенных Штатов Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 12 декабря текущего года. Об этом сказано в постановлении суда в штате Делавэр, пишет РИА Новости.

«Новая дата оглашения приговора назначена на 12 декабря», — говорится в сообщении.

При этом ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. После этого его уже переносили на начало декабря. Решение суда вынесут после выборов президента США.

В начале сентября Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях.

Также стало известно, что Джо Байден по-прежнему не намерен даровать помилование своему сыну. В Белом доме отрицают возможность смягчения наказания Хантеру Байдену в связи с его намерением признать вину. В начале декабря 2023 года сыну президента США предъявили девять обвинений в неуплате налогов, ему грозит до 17 лет лишения свободы.