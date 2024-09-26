Трамп высказался о важности мирной сделки для Украины

Трамп: если бы Украина согласилась на любую мирную сделку, она была бы цела

Если бы власти Украины пошли на уступки и согласились на любую мирную сделку, то страна была бы цела. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, передает Associated Press (AP).

«Любая сделка, заключенная еще до боевых действий, даже худшая, привела бы к лучшей ситуации, чем та, в которой Украина находится сейчас. Если бы Киев еще тогда согласился на плохую сделку, то сейчас все было бы гораздо лучше. Они отдали бы немного, и все были бы целы, а каждое здание стояло бы по несколько тысяч лет», — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что сейчас с Украиной «невозможно вести переговоры», потому что, по его мнению, этой страны «больше не существует».

Ранее Трамп заявил, что Украина находится в руинах и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу.