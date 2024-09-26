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11:32, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали срок вступления в ЕС

Премьер Грузии Кобахидзе: Грузия вступит в ЕС в 2030 году

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия станет членом Европейского союза (ЕС) в 2030 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет издание NewsGeorgia в своем Telegram-канале.

«Мы настроены оптимистично и верим, что желание Грузии стать полноправным членом Евросоюза будет реализовано к 2030 году», — рассказал Кобахидзе. Премьер Грузии не упомянул о приостановке интеграции страны в ЕС со стороны Брюсселя.

Кобахидзе добавил, что Грузия сейчас находится на перепутье своей истории. По словам политика, выбор пути развития страны делается исходя из интересов граждан.

Ранее Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве. Он заявил, что все шаги правительства направлены на то, «чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии».

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      Сергей Болиев
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