В Раде назвали визит Зеленского в США без встречи с Трампом провальным

Депутат Рады Гончаренко: визит Зеленского в США можно считать провальным

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно считать провальным без встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко прокомментировал отсутствие лидеров Республиканской партии на встречах Зеленского с американскими политиками. По мнению депутата, визит украинского президента без встреч с Трампом или спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном станет провальным.

«Без двухпартийной поддержки США — мы проиграем этот конфликт», — подчеркнул депутат. По его мнению, отношения Киева и Вашингтона сильно зависят от предвыборной кампании в США.

Ранее Зеленский и президент США Джо Байден провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Отмечается, что Зеленский ознакомил Байдена с ситуацией на фронте и с «планом победы».