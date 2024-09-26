Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:49, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Раде назвали визит Зеленского в США без встречи с Трампом провальным

Депутат Рады Гончаренко: визит Зеленского в США можно считать провальным

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США можно считать провальным без встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко прокомментировал отсутствие лидеров Республиканской партии на встречах Зеленского с американскими политиками. По мнению депутата, визит украинского президента без встреч с Трампом или спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном станет провальным.

«Без двухпартийной поддержки США — мы проиграем этот конфликт», — подчеркнул депутат. По его мнению, отношения Киева и Вашингтона сильно зависят от предвыборной кампании в США.

Ранее Зеленский и президент США Джо Байден провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Отмечается, что Зеленский ознакомил Байдена с ситуацией на фронте и с «планом победы».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль опубликовал заявление Путина об изменениях в ядерной доктрине. Что об этом говорят в России и на Западе?

      В России раскрыли долгосрочные планы по добыче нефти

      Стало известно о готовности НАСА покупать пуски Vulcan

      Боец СВО нашел послание с угрозой на своем автомобиле за день до возвращения в ЛНР

      Вероятность ядерного ответа России на удары со стороны Украины оценили

      Боец «Айдара» рассказал о массовом дезертирстве солдат подразделения

      На Украине заявили о повреждении оборудования электроподстанций

      СК оценил предварительный ущерб от действий ВСУ в новых российских регионах

      Стало известно об отъезде Месси из США в 2025 году

      Шнуров вдвое снизил цены на корпоративы на фоне развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше