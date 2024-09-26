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17:59, 26 сентября 2024Россия

В России отклонили проект закона об обязательной регистрации электросамокатов

Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, передает ТАСС.

Предполагалось, что владельцы электросамокатов должны были бы онлайн через портал госуслуг регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) с последующим присвоением госномера, как у автомобиля.

«Если конструкция [электросамоката] не позволяет этого сделать [установить госномер на корпус], то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта отмечали, что в ряде случаев электросамокатчики оперативно покидают место ДТП, установить их личность можно только, если СИМ был арендован, но если самокат был личным — это не представляется возможным. «Камеры наблюдения не могут распознавать лица, к тому же часто водители СИМ носят шлемы или маски», — отмечали авторы законопроекта.

Законопроект отклонили с формулировкой «поддерживается, но в предложенной редакции цель не достигается».

Ранее в России предлагали ввести цифровой учет электросамокатов с помощью специального штрихкода, чтобы «отлавливать самокатчиков-нарушителей».

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      Елена Торубарова
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