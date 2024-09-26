В США назвали цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины России

Президент России Владимир Путин расширяет ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада. Возможную цель заявления российского лидера об обновлении доктрины назвали журналисты информационного агентства Bloomberg, базирующегося в США.
Авторы материала выразили мнение, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес Вашингтона и европейских стран относительно разрешения Киеву нанести удар вглубь России с использованием западного дальнобойного высокоточного оружия.
«Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал Путин тогда», — напомнили журналисты информагентства.
Изменить ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям, 25 сентября предложил президент России Владимир Путин. По его словам, был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть проведены ядерные мероприятия ядерного сдерживания.
В том числе, по словам главы государства, Москва может ответить ядерным оружием в случае появления информации о массированном старте в сторону Российской Федерации средств воздушно-космического нападения, к которым относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.