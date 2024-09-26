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14:42, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

В США назвали цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины России

Bloomberg: Путин расширяет ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин расширяет ядерную доктрину для противодействия агрессии Запада. Возможную цель заявления российского лидера об обновлении доктрины назвали журналисты информационного агентства Bloomberg, базирующегося в США.

Авторы материала выразили мнение, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес Вашингтона и европейских стран относительно разрешения Киеву нанести удар вглубь России с использованием западного дальнобойного высокоточного оружия.

«Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал Путин тогда», — напомнили журналисты информагентства.

Изменить ядерную доктрину России, адаптировав ее к современным реалиям, 25 сентября предложил президент России Владимир Путин. По его словам, был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть проведены ядерные мероприятия ядерного сдерживания.

В том числе, по словам главы государства, Москва может ответить ядерным оружием в случае появления информации о массированном старте в сторону Российской Федерации средств воздушно-космического нападения, к которым относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

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      Олег Давыдов
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