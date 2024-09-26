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04:47, 26 сентября 2024Мир

В США заявили об активной работе над разрешением ВСУ бить вглубь России

Сенатор США Кардин: разрешение ВСУ бить вглубь России активно обсуждается
Бен Кардин

Бен Кардин. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сенат США активно обсуждает вопрос снятия запрета Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на председателя комитета по международным отношениям сената США Бена Кардина.

«Кардин, который встречался с [Владимиром] Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и призвал Белый дом разрешить использование Украиной предоставленного США оружия для ударов вглубь России, заявил, что этот вопрос до сих пор находится в активном обсуждении», — указано в материале.

По словам сенатора, на сегодняшний день главной задачей сената в вопросе Украины является сохранение финансовой и военной поддержки Украины со стороны обеих партий.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский приехал в США, чтобы втянуть страну в войну с Россией. По его словам, в ходе своего визита украинский лидер намерен добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России.

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      Артём Верейкин
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