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16:32, 26 сентября 2024Мир

Великобритания передаст Украине дополнительную партию самоходных гаубиц AS90

Минобороны Британии: Лондон передаст Украине партию самоходных гаубиц AS90

Фото: Gian Marco Benedetto / Anadolu / Getty Images

Лондон передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительную партию самоходных гаубиц AS90. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Минобороны Британии.

«Правительство намерено перевыполнить свое обязательство по поставке 12 артиллерийских орудий AS90 в течение 100 дней с момента вступления в должность», — говорится в сообщении.

В британском военном ведомстве отметили, что в общей сложности Киев получит 16 AS90. Уточняется, что к настоящему моменту 10 гаубиц из 14 ранее обещанных лейбористами уже доставлены на Украину, а в ближайшие недели ВСУ будет передано еще шесть.

Также Лондон заявил о создании новой рабочей группы для «формирование общеправительственного подхода» к украинской проблематике и обмен опытом между экспертами МИД и Минобороны королевства.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие несколько лет. По его словам, трудности будут становиться «глубже и жестче», особенно в конце 2025 года и начале 2026-го.

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      Виктория Кондратьева
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