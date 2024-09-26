Водитель Porshe на скорости сбил россиянку, проехал по встречной полосе и попал на видео

В Махачкале водитель Porshe на скорости сбил женщину на пешеходном переходе

В Махачкале водитель Porshe на скорости сбил россиянку и проехал по встречной полосе. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале Mash Gor.

Как видно на кадрах, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на этом участке дороги водитель люксового автомобиля без номеров, не останавливаясь, пронесся на большой скорости и сбил ее. После этого он выехал на встречную полосу движения, не сбавляя скорости.

По данным канала, водителя задержали. По предварительной информации, он был пьян. Женщина выжила.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина. Пострадавший получил серьезные травмы. Инцидент также попал на видео.

