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18:15, 26 сентября 2024Россия

Водитель Porshe на скорости сбил россиянку, проехал по встречной полосе и попал на видео

В Махачкале водитель Porshe на скорости сбил женщину на пешеходном переходе

В Махачкале водитель Porshe на скорости сбил россиянку и проехал по встречной полосе. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале Mash Gor.

Как видно на кадрах, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на этом участке дороги водитель люксового автомобиля без номеров, не останавливаясь, пронесся на большой скорости и сбил ее. После этого он выехал на встречную полосу движения, не сбавляя скорости.

По данным канала, водителя задержали. По предварительной информации, он был пьян. Женщина выжила.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина. Пострадавший получил серьезные травмы. Инцидент также попал на видео.

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      Елена Торубарова
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