В российском городе автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина и попал на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина

В Санкт-Петербурге автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина. Инцидент попал на видео, ролик опубликовало ГУ МВД России в своем Telegram-канале.

Авария произошла на Васильевском острове. На кадры с камер видеонаблюдения попал момент, когда иномарка на скорости заехала на тротуар, сбила разбиравшегося с электровелосипедом курьера и разбила витрину магазина, в которую пострадавший был буквально «впечатан».

По данным ведомства, 38-летний водитель Kia Rio (по некоторым данным, машина принадлежит каршеринговому сервису) при повороте налево столкнулся с встречным автомобилем Volvo ХС 90, который от столкновения вылетел на тротуар.

Курьера госпитализировали в тяжелом состоянии. Как рассказала каналу 78.ru продавец магазина, пострадавший не мог двигаться. «Все лицо было в крови, он кричал и не двигался. Надеюсь, что выживет», — отметила женщина.

Ранее в Краснодаре BMW с людьми вылетела с парковки третьего этажа, расположенной в торговом центре. Внутри автомобиля также находились беременная женщина и мальчик, которых, как и водителя, не удалось спасти.