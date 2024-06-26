BMW с людьми вылетела с третьего этажа парковки в Краснодаре. Водитель авто мог сменить имя, а пассажирка была беременна

Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя

Водитель BMW, вылетевшей с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, мог сменить имя. Об этом стало известно РИА Новости. Внутри автомобиля также находились женщина и мальчик, которых, как и водителя, не удалось спасти. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль.

Водитель BMW сменил имя с Романа на Рафаэля

В распоряжении агентства оказались регистрационные документы водителя. Согласно данным ИНН, Аракельян Рафаэль Рубенович раньше носил имя Бутенко Роман Захарович. Он являлся руководителем центра восстановления личности «Высота», в котором лечат от алкоголизма, наркомании и игромании.

С 2016 по 2021 год Аракельян также занимался техобслуживанием и ремонтом автомобилей.

По информации издания Baza, в машине также находились 37-летняя Екатерина и ее 10-летний сын. Сообщается, что женщина была на четвертом месяце беременности.

Водитель специально пробил ограждение и слетел с парковки

Следователи по факту произошедшего возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц. По данным СК, водитель, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки. Машина упала на проезжую часть Рашпилевской улицы.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Причиной такого поведения мужчины, вероятно, мог стать конфликт с женщиной. Отмечается, что водитель не пытался затормозить — на полу не были обнаружены следы тормозного пути.

Губернатор Краснодарского края попросил собственника торгового центра ввести дополнительные меры безопасности на парковке. Мэр Краснодара Евгений Наумов в свою очередь сообщил, что никто из прохожих в результате происшествия не пострадал.