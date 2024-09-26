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17:52, 26 сентября 2024Силовые структуры

Вооруженный пистолетом россиянин устроил стрельбу из-за сноса домиков на водохранилище

На Пироговском водохранилище местный житель устроил стрельбу из-за сноса домиков

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Мытищах местный житель устроил стрельбу из-за сноса домиков на берегу Пироговского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Незадолго до произошедшего бульдозеры снесли у водоема несколько летних построек, принадлежавших стрелку. Он приехал на место и открыл стрельбу по рабочим, которые занимались демонтажем. Те, в свою очередь, пытались остановить его с помощью газовых баллончиков.

Конфликт погасили прибывшие на место происшествия полицейские, которые задержали стрелка. Сейчас он на допросе в отделе внутренних дел.

Ранее сообщалось, что силовики задержали более 20 человек после драки со стрельбой в российском регионе.

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      Артем Соколов
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