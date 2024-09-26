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16:50, 26 сентября 2024Бывший СССР

Взрыв прогремел в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове днем 26 сентября

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Взрыв прогремел в Харькове днем 26 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 16:43 26 сентября. Предположительно, по городу был нанесен удар с применением корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ).

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт взрыва в Telegram-канале, не сообщив дополнительных подробностей. Чиновник также призвал жителей сохранять осторожность.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о российских ударах по трем энергетическим объектам. Один из объектов располагался в Николаевской области.

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