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01:55, 26 сентября 2024Бывший СССР

Захарова заявила о проблемах с правами человека в Латвии

Захарова заявила о дискриминации русскоязычного населения в Латвии

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления латвийского МИД, обвинившего Россию в подавлении инакомыслия и распространении дезинформации. Она напомнила, что в Латвии все еще существуют проблемы с правами человека и дискриминация русскоязычного населения, написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Латвии до сих пор существует институт «неграждан», которых в стране насчитывается около 180 тысяч. Она отметила, что в Латвии также возрастает русофобия, а русский язык, который власти республики считают «главной угрозой», почти полностью вытеснен из всех сфер общественной жизни.

«Европейские псевдодемократические институты так и не нашли в себе силы осудить или даже прокомментировать эти позорные практики неофашистского государства, где нормой жизни стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и детсадах, преследование журналистов и подмена исторических фактов», — добавила Захарова.

Ранее сейм Латвии утвердил в окончательном чтении запрет на использование русского языка в банкоматах страны. Принятие поправок власти объяснили необходимостью «обеспечить доступность наличных денег» на всей территории государства.

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      Артём Верейкин
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