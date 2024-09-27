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07:10, 27 сентября 2024Силовые структуры

Адвокат разъяснил выгоду Панина от приговора

Адвокат Почуев: приговор может помочь Панину получить политическое убежище
Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), осужденный в России на шесть лет за оправдание терроризма, может воспользоваться приговором суда и получить из этого выгоду. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Александр Почуев.

Как объяснил адвокат, приговор Панину ему на руку, поскольку он может воспользоваться им для признания его политическим беженцем в других странах и получить убежище.

Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма.

По версии следствия, в октябре 2022 года Панин разместил в сети текстовые сообщения, которые содержали оправдание теракта на Крымском мосту. Актер был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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      Марина Совина
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