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10:53, 27 сентября 2024Культура

Басилашвили вспомнил о предсказании гадалки

Актер Олег Басилашвили рассказал, что гадалка пообещала ему долгую жизнь

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Советский и российский актер Олег Басилашвили вспомнил о предсказании, которое ему сделала гадалка. Артиста цитирует KP.RU.

«Мне нагадали, что я проживу дольше 90 лет. И я этой гадалке верю!» — рассказал он. Басилашвили также поделился, что 20-летнему себе пожелал бы внимательнее относиться к родителям.

По словам актера, когда «никого из близких не остается на свете, горько сожалеешь о том, что их нет и как мало ты им отдал из того, что они тебе давали». «И я хотел бы пожелать этому юноше Олегу Басилашвили быть внимательнее, ласковее, добрее к бабушке, папе, маме», — добавил Басилашвили.

Ранее народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева раскрыла судьбу гонорара, который она получила за участие в легендарной картине режиссера Эльдара Рязанова.

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