Пентагон не называет эскалацией удар Израиля по Бейруту и проводит оценку

Пентагон отказался назвать эскалацией удар Израиля по Бейруту. Как заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства, Соединенные Штаты проводят оценку ситуации, передает ТАСС.

«Посмотрим. Мы все еще проводим оценку», — сказала чиновница. Она также заявила, что США не считают правильным шагом наступательную операцию Израиля в Ливане.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль нанес массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.