Пентагон отказался назвать эскалацией удар Израиля по Бейруту. Как заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства, Соединенные Штаты проводят оценку ситуации, передает ТАСС.
«Посмотрим. Мы все еще проводим оценку», — сказала чиновница. Она также заявила, что США не считают правильным шагом наступательную операцию Израиля в Ливане.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль нанес массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.