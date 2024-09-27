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06:30, 30 сентября 2024Экономика

Россияне потеряли интерес к клею

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на эпоксидный клей снизился на 17 процентов

Фото: Vlad Drijman / Shutterstock / Fotodom

В сентябре 2024 года спрос россиян на эпоксидный клей снизился на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что россияне фактически потеряли интерес к нему, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Специалисты отметили, что за год спрос на товары для создания декора своими руками упал по всей стране. Помимо эпоксидного клея, интерес граждан к покупке декоративных профилей по сравнению с сентябрем 2023-го также показал отрицательную динамику — на 23 процента. В свою очередь спрос на клеевые пистолеты снизился на 21 процент.

Несмотря на это, рассказали специалисты, товары для декора по-прежнему пользуются популярностью у жителей Екатеринбурга, Казани и Самары. Самыми востребованными товарами в первом городе оказались термопистолеты (спрос на них за год вырос на 63 процента), во втором — краски для внутренних работ (плюс 40 процентов), а в третьем — эмали (плюс 75 процентов).

Ранее в сентябре аналитики СДЭК и «Сравни» пришли к выводу, что декор для дома занял первое место в топе импульсивных покупок россиян.

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      Полина Кислицына
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