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19:59, 27 сентября 2024Моя страна

Названы самые популярные регионы для летнего отдыха в России

Турпоток в Крым летом 2024 года вырос на 44 процента

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Самый высокий прирост турпотока летом 2024 года наблюдается на Дальнем Востоке и в Крыму. Самые популярные регионы для отдыха у россиян назвали аналитики онлайн-сервиса бронирования отелей и апартаментов «Островок», результаты исследования, проведенного ко Дню туризма, поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов спрос на бронирование отелей и апартаментов в Крыму летом вырос сильнее всего — на 44 процента относительно прошлого года. За ним последовала Амурская область с ростом на 40 процентов, а тройку самых быстрорастущих направлений замкнул Сахалин с показателем в 37 процентов.

Также прирост на 30 процентов показала Камчатка, а после нее — Московская область (24 процента) и Карачаево-Черкессия (22 процента).

Как отмечают специалисты, летом российские туристы чаще всего бронировали размещение в отелях без звезд — на такие объекты пришлось 30 процентов спроса за сезон. Почти каждое четвертое бронирование пришлось на апартаменты (23 процента), а каждое шестое бронирование туристы совершали в отелях три звезды (15 процентов бронирований).

Ранее в другом исследовании сообщалось, что россияне массово начали проявлять интерес к отдыху на Дальнем Востоке. Летом 2024 самым популярным регионом Дальнего Востока для поездок длительностью 5-14 дней у туристов стал Приморский край, а за ним последовал Сахалин.

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      Марк Успенский
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