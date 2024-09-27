В Крыму нашли древний город

В Крыму археологи нашли остатки городского поселения IX-X веков

Археологи Белинской экспедиции Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого нашли в Крыму древний город. Об этом пишет портал Pravda.ru.

Находка была сделана на Керченском полуострове в Крымском Приазовье. На территории Белинского городища специалисты обнаружили объекты салтово-маяцкого периода (IX-X века), напоминающие остатки городского поселения. В сохранившихся помещениях ученые заметили керамические амфоры, горшки и курильницы.

Археологи исследовали четыре склепа в некрополе, где нашли предметы погребального инвентаря. Среди них оказались изделия из желтого металла, бронзовые украшения, стеклянные бусы и редкая монета боспорского царя Рескупорида V. В детских захоронениях находились наборы бус и бронзовый браслет.

Ранее сообщалось, что в Крыму археологи неожиданно нашли клад под античными плитами.