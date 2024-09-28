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12:09, 28 сентября 2024Культура

Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече с Мэгги Смит

Дэниел Рэдклифф: Мэгги Смит умела запугивать и очаровывать одновременно

Фото: Leon Bennett / Getty Image

Дэниел Рэдклифф рассказал, что познакомился с коллегой по «Гарри Поттеру» Мэгги Смит, когда ему было девять лет. Его слова передает Variety.

Рэдклифф вспоминает, что снимался со Смит в своей дебютной работе «Дэвид Копперфилд». Тогда он еще не знал актрису, хотя его родители восхищались ей. Смит поддерживала юного актера, когда он сильно нервничал. Позже Рэдклиффу посчастливилось снова поработать с коллегой в «Гарри Поттере».

«Она умела запугивать и очаровывать одновременно. И, как вам все скажут, она была чрезвычайно забавной», — сообщил артист.

Последней ролью двукратной обладательницы премии «Оскар» Мэгги Смит, известной по культовой роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере», стала главная героиня фильма «Клуб Чудес». Это драма о паломничестве женщины из Ирландии в священный французский город Лурд.

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      Екатерина Кашурникова
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